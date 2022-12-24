Soma Radio
Alex Kryuchkov tarafından
A simple radio with built-in stations from the website somafm.com
A simple radio with a clear and concise interface. You can listen to your favorite stations, add new ones, edit existing ones and delete unnecessary ones. 43 stations from the site somafm.com already embedded in the application. You can record radio stations to an mp3 file.
1.2.6 sürümdeki değişiklikler
3 ay önce
Kurulu Boyut~162 KB
İndirme Boyutu84 KB
Kullanılabilir Mimarileraarch64, x86_64
Kurulum10.879
LisansGNU General Public License v3.0 or later
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