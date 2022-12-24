Dynamic Wallpaper Creator

Alex Kryuchkov tarafından
@alexkdeveloper, GitHub üzerinde
Kur
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Simple dynamic wallpaper creator

A program for creating dynamic wallpapers from a sequence of individual static images. As a result of the program, a file in XML format is obtained, which can be specified as wallpaper in the additional settings of the GNOME environment.

1.0.10 sürümdeki değişiklikler

3 ay önce
Kurulu Boyut~100 KB
İndirme Boyutu46 KB
Kullanılabilir Mimarileraarch64, x86_64
Kurulum3.158
LisansGNU General Public License v3.0 or later
Proje Web Sitesihttp://github.com/alexkdeveloper/dwxmlcreator
Yardımhttp://github.com/alexkdeveloper/dwxmlcreator/issues
Sorun Bildirhttp://github.com/alexkdeveloper/dwxmlcreator/issues
Manifestohttps://github.com/flathub/com.github.alexkdeveloper.dwxmlcreator

Zaman içinde kurulumlar

Elle Kurulum

Kurmadan önce kurulum kılavuzunu izlediğinizden emin olun

flatpak install flathub com.github.alexkdeveloper.dwxmlcreator

Çalıştır

flatpak run com.github.alexkdeveloper.dwxmlcreator
Etiketler:
dynamicwallpaper