Dynamic Wallpaper Creator
Alex Kryuchkov tarafından
Simple dynamic wallpaper creator
A program for creating dynamic wallpapers from a sequence of individual static images. As a result of the program, a file in XML format is obtained, which can be specified as wallpaper in the additional settings of the GNOME environment.
1.0.10 sürümdeki değişiklikler
3 ay önce
Kurulu Boyut~100 KB
İndirme Boyutu46 KB
Kullanılabilir Mimarileraarch64, x86_64
Kurulum3.158
LisansGNU General Public License v3.0 or later
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