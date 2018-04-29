İstatistikler

Toplam indirme1.091.583.183
Toplam masaüstü uygulaması2.164
Şu zamandan beri29.04.2018

Ülkeye Göre İndirme Sayısı

Fiji: 18.083 indirmeTanzanya: 196.384 indirmeKanada: 32.700.455 indirmeABD: 218.017.458 indirmeKazakistan: 2.601.555 indirmeÖzbekistan: 559.048 indirmePapua Yeni Gine: 26.157 indirmeEndonezya: 7.527.574 indirmeArjantin: 11.315.460 indirmeŞili: 4.690.471 indirmeKongo - Kinşasa: 36.180 indirmeSomali: 27.778 indirmeKenya: 1.564.812 indirmeSudan: 63.457 indirmeÇad: 2.748 indirmeHaiti: 35.328 indirmeDominik Cumhuriyeti: 852.818indirmeRusya: 54.485.739 indirmeBahamalar: 79.676 indirmeFalkland Adaları: 1.796 indirmeNorveç: 4.596.788 indirmeGrönland: 34.756 indirmeTimor-Leste: 5.525 indirmeGüney Afrika: 4.399.800 indirmeLesoto: 13.053 indirmeMeksika: 15.625.547 indirmeUruguay: 1.875.950 indirmeBrezilya: 115.719.999 indirmeBolivya: 622.883 indirmePeru: 1.987.892 indirmeKolombiya: 9.405.463 indirmePanama: 552.297 indirmeKosta Rika: 1.367.462 indirmeNikaragua: 257.315 indirmeHonduras: 399.427 indirmeEl Salvador: 665.485 indirmeGuatemala: 970.745 indirmeBelize: 52.447 indirmeVenezuela: 1.589.158 indirmeGuyana: 41.297 indirmeSurinam: 34.584 indirmeFransa: 46.153.658 indirmeEkvador: 1.823.367 indirmePorto Riko: 915.751 indirmeJamaika: 281.619 indirmeKüba: 175.461 indirmeZimbabve: 229.374 indirmeBotsvana: 52.902 indirmeNamibya: 123.174 indirmeSenegal: 113.026 indirmeMali: 25.103 indirmeMoritanya: 13.045 indirmeBenin: 75.213 indirmeNijer: 9.145 indirmeNijerya: 516.190 indirmeKamerun: 134.974 indirmeTogo: 77.959 indirmeGana: 356.392 indirmeFildişi Sahili: 165.869 indirmeGine: 7.908 indirmeGine-Bissau: 2.071 indirmeLiberya: 11.222 indirmeSierra Leone: 8.792 indirmeBurkina Faso: 34.354 indirmeOrta Afrika Cumhuriyeti: 1.639indirmeKongo - Brazavil: 40.968 indirmeGabon: 45.731 indirmeEkvator Ginesi: 5.732 indirmeZambiya: 126.276 indirmeMalavi: 57.948 indirmeMozambik: 86.369 indirmeSvaziland: 11.363 indirmeAngola: 162.208 indirmeBurundi: 12.708 indirmeİsrail: 3.335.479 indirmeLübnan: 343.844 indirmeMadagaskar: 144.658 indirmeFilistin Bölgeleri: 140.169indirmeGambiya: 14.454 indirmeTunus: 914.287 indirmeCezayir: 1.008.247 indirmeÜrdün: 398.052 indirmeBirleşik Arap Emirlikleri:1.218.944 indirmeKatar: 251.317 indirmeKuveyt: 368.474 indirmeIrak: 442.525 indirmeUmman: 165.879 indirmeVanuatu: 3.880 indirmeKamboçya: 278.165 indirmeTayland: 2.619.543 indirmeLaos: 34.852 indirmeMyanmar (Burma): 306.782 indirmeVietnam: 2.442.896 indirmeKuzey Kore: 183 indirmeGüney Kore: 4.400.344 indirmeMoğolistan: 80.114 indirmeHindistan: 22.424.925 indirmeBangladeş: 2.022.200 indirmeButan: 6.300 indirmeNepal: 1.085.731 indirmePakistan: 1.302.808 indirmeAfganistan: 20.193 indirmeTacikistan: 26.407 indirmeKırgızistan: 346.614 indirmeTürkmenistan: 13.994 indirmeİran: 2.019.412 indirmeSuriye: 88.159 indirmeErmenistan: 572.996 indirmeİsveç: 10.749.225 indirmeBeyaz Rusya: 4.157.361 indirmeUkrayna: 17.054.626 indirmePolonya: 22.625.139 indirmeAvusturya: 10.870.439 indirmeMacaristan: 11.041.717 indirmeMoldova: 1.405.146 indirmeRomanya: 17.147.269 indirmeLitvanya: 2.260.514 indirmeLetonya: 1.681.833 indirmeEstonya: 1.444.052 indirmeAlmanya: 107.673.585 indirmeBulgaristan: 4.706.626 indirmeYunanistan: 7.132.326 indirmeTürkiye: 9.158.462 indirmeArnavutluk: 459.544 indirmeHırvatistan: 3.257.821 indirmeİsviçre: 10.594.073 indirmeLüksemburg: 676.397 indirmeBelçika: 8.297.070 indirmeHollanda: 18.271.705 indirmePortekiz: 7.591.389 indirmeİspanya: 40.057.580 indirmeİrlanda: 3.587.242 indirmeYeni Kaledonya: 75.728 indirmeSolomon Adaları: 3.506 indirmeYeni Zelanda: 3.168.990 indirmeAvustralya: 14.540.812 indirmeSri Lanka: 607.477 indirmeÇin: 6.849.585 indirmeTayvan: 2.601.018 indirmeİtalya: 28.230.524 indirmeDanimarka: 4.475.884 indirmeBirleşik Krallık: 46.879.178indirmeİzlanda: 443.364 indirmeAzerbaycan: 524.185 indirmeGürcistan: 1.734.113 indirmeFilipinler: 6.450.433 indirmeMalezya: 2.858.153 indirmeBrunei: 77.696 indirmeSlovenya: 2.153.090 indirmeFinlandiya: 6.630.008 indirmeSlovakya: 3.085.498 indirmeÇek Cumhuriyeti: 9.280.138 indirmeEritre: 580 indirmeJaponya: 8.633.187 indirmeParaguay: 732.394 indirmeYemen: 55.363 indirmeSuudi Arabistan: 2.093.955 indirmeGüney Kıbrıs Rum Kesimi: 535.098indirmeFas: 1.452.492 indirmeMısır: 2.103.819 indirmeLibya: 90.928 indirmeEtiyopya: 300.450 indirmeCibuti: 12.170 indirmeUganda: 142.875 indirmeRuanda: 68.740 indirmeBosna Hersek: 986.076 indirmeKuzey Makedonya: 1.043.390 indirmeSırbistan: 4.721.985 indirmeKaradağ: 260.554 indirmeTrinidad ve Tobago: 282.519indirmeGüney Sudan: 5.244 indirme

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