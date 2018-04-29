İstatistikler

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Toplam indirme
1.091.583.183
Toplam masaüstü uygulaması
2.164
Şu zamandan beri
29.04.2018
Ülkeye Göre İndirme Sayısı
Fiji: 18.083 indirme
Tanzanya: 196.384 indirme
Kanada: 32.700.455 indirme
ABD: 218.017.458 indirme
Kazakistan: 2.601.555 indirme
Özbekistan: 559.048 indirme
Papua Yeni Gine: 26.157 indirme
Endonezya: 7.527.574 indirme
Arjantin: 11.315.460 indirme
Şili: 4.690.471 indirme
Kongo - Kinşasa: 36.180 indirme
Somali: 27.778 indirme
Kenya: 1.564.812 indirme
Sudan: 63.457 indirme
Çad: 2.748 indirme
Haiti: 35.328 indirme
Dominik Cumhuriyeti: 852.818
indirme
Rusya: 54.485.739 indirme
Bahamalar: 79.676 indirme
Falkland Adaları: 1.796 indirme
Norveç: 4.596.788 indirme
Grönland: 34.756 indirme
Timor-Leste: 5.525 indirme
Güney Afrika: 4.399.800 indirme
Lesoto: 13.053 indirme
Meksika: 15.625.547 indirme
Uruguay: 1.875.950 indirme
Brezilya: 115.719.999 indirme
Bolivya: 622.883 indirme
Peru: 1.987.892 indirme
Kolombiya: 9.405.463 indirme
Panama: 552.297 indirme
Kosta Rika: 1.367.462 indirme
Nikaragua: 257.315 indirme
Honduras: 399.427 indirme
El Salvador: 665.485 indirme
Guatemala: 970.745 indirme
Belize: 52.447 indirme
Venezuela: 1.589.158 indirme
Guyana: 41.297 indirme
Surinam: 34.584 indirme
Fransa: 46.153.658 indirme
Ekvador: 1.823.367 indirme
Porto Riko: 915.751 indirme
Jamaika: 281.619 indirme
Küba: 175.461 indirme
Zimbabve: 229.374 indirme
Botsvana: 52.902 indirme
Namibya: 123.174 indirme
Senegal: 113.026 indirme
Mali: 25.103 indirme
Moritanya: 13.045 indirme
Benin: 75.213 indirme
Nijer: 9.145 indirme
Nijerya: 516.190 indirme
Kamerun: 134.974 indirme
Togo: 77.959 indirme
Gana: 356.392 indirme
Fildişi Sahili: 165.869 indirme
Gine: 7.908 indirme
Gine-Bissau: 2.071 indirme
Liberya: 11.222 indirme
Sierra Leone: 8.792 indirme
Burkina Faso: 34.354 indirme
Orta Afrika Cumhuriyeti: 1.639
indirme
Kongo - Brazavil: 40.968 indirme
Gabon: 45.731 indirme
Ekvator Ginesi: 5.732 indirme
Zambiya: 126.276 indirme
Malavi: 57.948 indirme
Mozambik: 86.369 indirme
Svaziland: 11.363 indirme
Angola: 162.208 indirme
Burundi: 12.708 indirme
İsrail: 3.335.479 indirme
Lübnan: 343.844 indirme
Madagaskar: 144.658 indirme
Filistin Bölgeleri: 140.169
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Gambiya: 14.454 indirme
Tunus: 914.287 indirme
Cezayir: 1.008.247 indirme
Ürdün: 398.052 indirme
Birleşik Arap Emirlikleri:
1.218.944 indirme
Katar: 251.317 indirme
Kuveyt: 368.474 indirme
Irak: 442.525 indirme
Umman: 165.879 indirme
Vanuatu: 3.880 indirme
Kamboçya: 278.165 indirme
Tayland: 2.619.543 indirme
Laos: 34.852 indirme
Myanmar (Burma): 306.782 indirme
Vietnam: 2.442.896 indirme
Kuzey Kore: 183 indirme
Güney Kore: 4.400.344 indirme
Moğolistan: 80.114 indirme
Hindistan: 22.424.925 indirme
Bangladeş: 2.022.200 indirme
Butan: 6.300 indirme
Nepal: 1.085.731 indirme
Pakistan: 1.302.808 indirme
Afganistan: 20.193 indirme
Tacikistan: 26.407 indirme
Kırgızistan: 346.614 indirme
Türkmenistan: 13.994 indirme
İran: 2.019.412 indirme
Suriye: 88.159 indirme
Ermenistan: 572.996 indirme
İsveç: 10.749.225 indirme
Beyaz Rusya: 4.157.361 indirme
Ukrayna: 17.054.626 indirme
Polonya: 22.625.139 indirme
Avusturya: 10.870.439 indirme
Macaristan: 11.041.717 indirme
Moldova: 1.405.146 indirme
Romanya: 17.147.269 indirme
Litvanya: 2.260.514 indirme
Letonya: 1.681.833 indirme
Estonya: 1.444.052 indirme
Almanya: 107.673.585 indirme
Bulgaristan: 4.706.626 indirme
Yunanistan: 7.132.326 indirme
Türkiye: 9.158.462 indirme
Arnavutluk: 459.544 indirme
Hırvatistan: 3.257.821 indirme
İsviçre: 10.594.073 indirme
Lüksemburg: 676.397 indirme
Belçika: 8.297.070 indirme
Hollanda: 18.271.705 indirme
Portekiz: 7.591.389 indirme
İspanya: 40.057.580 indirme
İrlanda: 3.587.242 indirme
Yeni Kaledonya: 75.728 indirme
Solomon Adaları: 3.506 indirme
Yeni Zelanda: 3.168.990 indirme
Avustralya: 14.540.812 indirme
Sri Lanka: 607.477 indirme
Çin: 6.849.585 indirme
Tayvan: 2.601.018 indirme
İtalya: 28.230.524 indirme
Danimarka: 4.475.884 indirme
Birleşik Krallık: 46.879.178
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İzlanda: 443.364 indirme
Azerbaycan: 524.185 indirme
Gürcistan: 1.734.113 indirme
Filipinler: 6.450.433 indirme
Malezya: 2.858.153 indirme
Brunei: 77.696 indirme
Slovenya: 2.153.090 indirme
Finlandiya: 6.630.008 indirme
Slovakya: 3.085.498 indirme
Çek Cumhuriyeti: 9.280.138 indirme
Eritre: 580 indirme
Japonya: 8.633.187 indirme
Paraguay: 732.394 indirme
Yemen: 55.363 indirme
Suudi Arabistan: 2.093.955 indirme
Güney Kıbrıs Rum Kesimi: 535.098
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Fas: 1.452.492 indirme
Mısır: 2.103.819 indirme
Libya: 90.928 indirme
Etiyopya: 300.450 indirme
Cibuti: 12.170 indirme
Uganda: 142.875 indirme
Ruanda: 68.740 indirme
Bosna Hersek: 986.076 indirme
Kuzey Makedonya: 1.043.390 indirme
Sırbistan: 4.721.985 indirme
Karadağ: 260.554 indirme
Trinidad ve Tobago: 282.519
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