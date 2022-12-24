Desktop Files Creator

Alex Kryuchkov tarafından
@alexkdeveloper, GitHub üzerinde
Kur

Simple app for creating desktop files on GNU/Linux

The application allows you to create desktop files in GNU/Linux distributions.

1.2.2 sürümdeki değişiklikler

3 ay önce
Kurulu Boyut~104 KB
İndirme Boyutu52 KB
Kullanılabilir Mimarileraarch64, x86_64
Kurulum15.666
LisansGNU General Public License v3.0 or later
Proje Web Sitesihttp://github.com/alexkdeveloper/desktop-files-creator
Yardımhttp://github.com/alexkdeveloper/desktop-files-creator/issues
Sorun Bildirhttp://github.com/alexkdeveloper/desktop-files-creator/issues
Manifestohttps://github.com/flathub/com.github.alexkdeveloper.desktop-files-creator

Zaman içinde kurulumlar

Elle Kurulum

Kurmadan önce kurulum kılavuzunu izlediğinizden emin olun

flatpak install flathub com.github.alexkdeveloper.desktop-files-creator

Çalıştır

flatpak run com.github.alexkdeveloper.desktop-files-creator
Etiketler:
creatordesktopfile