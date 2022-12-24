Desktop Files Creator
Alex Kryuchkov tarafından
Simple app for creating desktop files on GNU/Linux
The application allows you to create desktop files in GNU/Linux distributions.
1.2.2 sürümdeki değişiklikler
3 ay önce
Kurulu Boyut~104 KB
İndirme Boyutu52 KB
Kullanılabilir Mimarileraarch64, x86_64
Kurulum15.666
LisansGNU General Public License v3.0 or later
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