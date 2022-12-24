Recorder

Alex Kryuchkov tarafından
@alexkdeveloper, GitHub üzerinde
Kur

Simple audio recorder

A program for recording audio in mp3 format. Just turn on your favorite track in some Internet service and run this program. The program also provides the ability to listen to recordings.

1.0.12 sürümdeki değişiklikler

3 ay önce
Kurulu Boyut~198 KB
İndirme Boyutu66 KB
Kullanılabilir Mimarileraarch64, x86_64
Kurulum10.499
LisansGNU General Public License v3.0 or later
Proje Web Sitesihttp://github.com/alexkdeveloper/recorder
Yardımhttp://github.com/alexkdeveloper/recorder/issues
Sorun Bildirhttp://github.com/alexkdeveloper/recorder/issues
Manifestohttps://github.com/flathub/com.github.alexkdeveloper.recorder

Zaman içinde kurulumlar

Elle Kurulum

Kurmadan önce kurulum kılavuzunu izlediğinizden emin olun

flatpak install flathub com.github.alexkdeveloper.recorder

Çalıştır

flatpak run com.github.alexkdeveloper.recorder
Etiketler:
audiomusicplayerrecorder