Recorder
Alex Kryuchkov tarafından
Simple audio recorder
A program for recording audio in mp3 format. Just turn on your favorite track in some Internet service and run this program. The program also provides the ability to listen to recordings.
1.0.12 sürümdeki değişiklikler
3 ay önce
Kurulu Boyut~198 KB
İndirme Boyutu66 KB
Kullanılabilir Mimarileraarch64, x86_64
Kurulum10.499
LisansGNU General Public License v3.0 or later
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