Büyüyen Flatpak uygulamaları derlemesine erişmek için kurulum talimatlarını takip ederek Flathubʼı kullanın.

Flathub, tüm masaüstü Linux uygulamalarının alınıp dağıtıldığı yerdir. Flathub uygulamalarının neredeyse tüm Linux dağıtımlarında çalışmasına olanak tanıyan Flatpak paketleme sistemini temel almaktadır.

Uygulama Gönderme

Uygulama geliştiricileri, Flathubʼın büyüyen kullanıcı tabanına dağıtılmak üzere uygulamalarını gönderebilir, böylece tüm Linux masaüstü ekosistemine tek bir çıkış noktası sağlanır.

Şu anda, uygulamaların yasal olarak yeniden dağıtılabilir veya üçüncü taraf olarak indirilebilir olması gerekmektedir. Ancak, sahipli bir uygulama geliştiricisiyseniz ve Flathubʼı kullanmakla ilgileniyorsanız, sizinle konuşmaktan memnuniyet duyarız.

Doğrulanmış Uygulamalar

Uygulama adının altındaki onay işareti ne anlama gelir?

Kimi uygulamaların uygulama sayfasında geliştirici adının altında onay işareti bulunur. Bu, uygulamanın Flathub'da özgün geliştiricisi ya da geliştirici tarafından onaylanan üçüncü bir tarafça yayınlandığı anlamına gelir.

Kimi uygulamalar, özgün geliştiricisyle bağlantısı olmayan üçüncü taraflarca yayınlanır. Buna izin verilir, ancak bu tür uygulamalar onay işareti için uygun değildir.

Onay işaretinin yanında, geliştiricinin web sitesine ya da kaynak kodu barındırma sitesindeki profiline bir bağlantı bulunur. Flathub, bu bağlantıyı kullanarak geliştiricinin kimliğini doğrulamıştır.

Flathub'da bir uygulama yayınlıyorum. Nasıl doğrulatabilirim?

İlk olarak, Flathub'a giriş yapın. Doğrulamak istediğiniz uygulamanın altındaki "Geliştirici Ayarları" düğmesine tıklayın. Sayfanın üst kısmında "Doğrulama Kurulumu" bölümünü bulun. Buradaki talimatlar, doğrulama sürecinde size yol gösterecektir.

Sorunları Bildirme

Güvenlik sorunları veya yasal sorunlar Flathub takımına bildirilebilir.

Teşekkürler

Aşağıdaki kuruluşların ve kişilerin cömert desteği olmadan Flathub mümkün olmazdı.