Flathub Resmi Rozetleri

Flathubʼda uygulamanızı tanıtmak için bu rozetleri kullanabilirsiniz

Tercih Edilen Rozet SVG biçiminde de kullanılabilir Alternatif Rozet SVG biçiminde de kullanılabilir



Yasaların mümkün olduğu ölçüde, Jakub Steiner Flathub Rozetleri ile ilgili tüm telif hakkı ve ilgili veya komşu haklardan feragat etmiştir. Bu çalışma Çekya'dan yayınlanmıştır.

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