Flathub Resmi Rozetleri
Flathubʼda uygulamanızı tanıtmak için bu rozetleri kullanabilirsiniz
Tercih Edilen Rozet
SVG biçiminde de kullanılabilir
Alternatif Rozet
SVG biçiminde de kullanılabilir
Yasaların mümkün olduğu ölçüde, Jakub Steiner Flathub Rozetleri ile ilgili tüm telif hakkı ve ilgili veya komşu haklardan feragat etmiştir. Bu çalışma Çekya'dan yayınlanmıştır.
Kod Örnekleri
HTML
<a href='https://flathub.org/apps/org.gimp.GIMP'><img width='240' alt='Download on Flathub' src='https://dl.flathub.org/assets/badges/flathub-badge-en.png'/></a>