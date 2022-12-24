Dice
Alex Kryuchkov tarafından
A simple dice game
A simple dice game. In the application, you can choose the number of dice from 1 to 6. The program also shows the total number of points.
1.0.7 sürümdeki değişiklikler
3 ay önce
Kurulu Boyut~80 KB
İndirme Boyutu49 KB
Kullanılabilir Mimarileraarch64, x86_64
Kurulum1.437
LisansGNU General Public License v3.0 or later
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