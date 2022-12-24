Dice

Alex Kryuchkov tarafından
@alexkdeveloper, GitHub üzerinde
Kur

A simple dice game

A simple dice game. In the application, you can choose the number of dice from 1 to 6. The program also shows the total number of points.

1.0.7 sürümdeki değişiklikler

3 ay önce
Kurulu Boyut~80 KB
İndirme Boyutu49 KB
Kullanılabilir Mimarileraarch64, x86_64
Kurulum1.437
LisansGNU General Public License v3.0 or later
Proje Web Sitesihttp://github.com/alexkdeveloper/dice
Yardımhttp://github.com/alexkdeveloper/dice/issues
Sorun Bildirhttp://github.com/alexkdeveloper/dice/issues
Manifestohttps://github.com/flathub/com.github.alexkdeveloper.dice

Zaman içinde kurulumlar

Elle Kurulum

Kurmadan önce kurulum kılavuzunu izlediğinizden emin olun

flatpak install flathub com.github.alexkdeveloper.dice

Çalıştır

flatpak run com.github.alexkdeveloper.dice