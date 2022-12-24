Astronum

Alex Kryuchkov tarafından
@alexkdeveloper, GitHub üzerinde
Kur
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Program for simple astrological and numerological calculations

The application allows you to calculate the numbers of the name and birth, the psychomatrix and the signs of some horoscopes.

1.0.9 sürümdeki değişiklikler

3 ay önce
Kurulu Boyut~84 KB
İndirme Boyutu34 KB
Kullanılabilir Mimarileraarch64, x86_64
Kurulum1.805
LisansGNU General Public License v3.0 or later
Proje Web Sitesihttp://github.com/alexkdeveloper/astronum
Yardımhttp://github.com/alexkdeveloper/astronum/issues
Sorun Bildirhttp://github.com/alexkdeveloper/astronum/issues
Manifestohttps://github.com/flathub/com.github.alexkdeveloper.astronum

Zaman içinde kurulumlar

Elle Kurulum

Kurmadan önce kurulum kılavuzunu izlediğinizden emin olun

flatpak install flathub com.github.alexkdeveloper.astronum

Çalıştır

flatpak run com.github.alexkdeveloper.astronum