Astronum
Alex Kryuchkov tarafından
Program for simple astrological and numerological calculations
The application allows you to calculate the numbers of the name and birth, the psychomatrix and the signs of some horoscopes.
1.0.9 sürümdeki değişiklikler
3 ay önce
Kurulu Boyut~84 KB
İndirme Boyutu34 KB
Kullanılabilir Mimarileraarch64, x86_64
Kurulum1.805
LisansGNU General Public License v3.0 or later
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