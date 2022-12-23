GraphUI

Artem Anufrij tarafından
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Graph Visualization

Graph visualization based on graphviz with included a text editor and a preview area

Supported types:

  • dot
  • neato
  • fdp
  • sfdp
  • twopi

Shortcuts:

  • F5: Compile
  • Ctrl+N: New File
  • Ctrl+O: Open File
  • Ctrl+S: Save File

1.1.1 sürümdeki değişiklikler

neredeyse 4 yıl önce
Kurulu Boyut~100 MB
İndirme Boyutu21 MB
Kullanılabilir Mimarileraarch64, x86_64
Kurulum4.799
LisansGNU General Public License v3.0 or later
Proje Web Sitesihttps://artemanufrij.github.io
Yardımhttps://github.com/artemanufrij/graphui/issues
Çevirilere Katkıda Bulunhttps://github.com/artemanufrij/graphui
Sorun Bildirhttps://github.com/artemanufrij/graphui/issues
Manifestohttps://github.com/flathub/com.github.artemanufrij.graphui

Zaman içinde kurulumlar

Elle Kurulum

Kurmadan önce kurulum kılavuzunu izlediğinizden emin olun

flatpak install flathub com.github.artemanufrij.graphui

Çalıştır

flatpak run com.github.artemanufrij.graphui
Etiketler:
drawgraphvisual