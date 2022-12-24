Regex Tester

Artem Anufrij tarafından
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A simple app for testing regular expressions

A regular expression is a special text string that describes a search pattern. Regex Tester shows all matches of search pattern in a string.

0.1.5 sürümdeki değişiklikler

5 yıldan fazla önce
Kurulu Boyut~96 MB
İndirme Boyutu20 MB
Kullanılabilir Mimarileraarch64, x86_64
Kurulum9.395
LisansGNU General Public License v3.0 or later
Proje Web Sitesihttps://github.com/artemanufrij/regextester
Yardımhttps://github.com/artemanufrij/regextester/issues
Çevirilere Katkıda Bulunhttps://github.com/artemanufrij/regextester
Sorun Bildirhttps://github.com/artemanufrij/regextester/issues
Manifestohttps://github.com/flathub/com.github.artemanufrij.regextester

Zaman içinde kurulumlar

Elle Kurulum

Kurmadan önce kurulum kılavuzunu izlediğinizden emin olun

flatpak install flathub com.github.artemanufrij.regextester

Çalıştır

flatpak run com.github.artemanufrij.regextester
Etiketler:
expressionsregexregular