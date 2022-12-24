Regex Tester
Artem Anufrij tarafından
A simple app for testing regular expressions
A regular expression is a special text string that describes a search pattern. Regex Tester shows all matches of search pattern in a string.
0.1.5 sürümdeki değişiklikler
5 yıldan fazla önce
Kurulu Boyut~96 MB
İndirme Boyutu20 MB
Kullanılabilir Mimarileraarch64, x86_64
Kurulum9.395
LisansGNU General Public License v3.0 or later
Zaman içinde kurulumlar
Elle Kurulum
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