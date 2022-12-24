Melody

Artem Anufrij tarafından
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A music player for listening to local music files, online radios and audio CD's

A very fast music player designed extra for large local libraries which also supports online radios and downloading album covers

Features:

  • Show all Albums from your library
  • Group tracks by Artists
  • Manage your Playlists
  • Listen to online Radio
  • Audio CD support
  • Manage your MTP device
  • ID3-Tag support

2.2.1 sürümdeki değişiklikler

neredeyse 4 yıl önce
Kurulu Boyut~98 MB
İndirme Boyutu21 MB
Kullanılabilir Mimarileraarch64, x86_64
Kurulum20.103
LisansGNU General Public License v3.0 or later
Proje Web Sitesihttp://anufrij.org/melody/
Yardımhttps://github.com/artemanufrij/playmymusic/issues
Çevirilere Katkıda Bulunhttps://github.com/artemanufrij/playmymusic
Sorun Bildirhttps://github.com/artemanufrij/playmymusic/issues
Manifestohttps://github.com/flathub/com.github.artemanufrij.playmymusic

Zaman içinde kurulumlar

Elle Kurulum

Kurmadan önce kurulum kılavuzunu izlediğinizden emin olun

flatpak install flathub com.github.artemanufrij.playmymusic

Çalıştır

flatpak run com.github.artemanufrij.playmymusic
Etiketler:
musicplaylistradio