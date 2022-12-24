Melody
Artem Anufrij tarafından
A music player for listening to local music files, online radios and audio CD's
A very fast music player designed extra for large local libraries which also supports online radios and downloading album covers
Features:
- Show all Albums from your library
- Group tracks by Artists
- Manage your Playlists
- Listen to online Radio
- Audio CD support
- Manage your MTP device
- ID3-Tag support
2.2.1 sürümdeki değişiklikler
neredeyse 4 yıl önce
Kurulu Boyut~98 MB
İndirme Boyutu21 MB
Kullanılabilir Mimarileraarch64, x86_64
Kurulum20.103
LisansGNU General Public License v3.0 or later
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Zaman içinde kurulumlar
Elle Kurulum
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