Read It Later

Bilal Elmoussaoui tarafından
belmoussaoui.com
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Read It Later, is a simple Wallabag client. It has the basic features to manage your articles.

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It also comes with a nice on eyes reader mode that supports code syntax highlighting and a dark mode.

0.4.0 sürümdeki değişiklikler

2 ay önce
Kurulu Boyut~9 MB
İndirme Boyutu3 MB
Kullanılabilir Mimarileraarch64, x86_64
Kurulum6.390
LisansGNU General Public License v3.0 or later
Proje Web Sitesihttps://gitlab.gnome.org/World/read-it-later
Çevirilere Katkıda Bulunhttps://l10n.gnome.org/module/read-it-later/
Sorun Bildirhttps://gitlab.gnome.org/World/read-it-later/issues
Manifestohttps://github.com/flathub/com.belmoussaoui.ReadItLater

Zaman içinde kurulumlar

Elle Kurulum

Kurmadan önce kurulum kılavuzunu izlediğinizden emin olun

flatpak install flathub com.belmoussaoui.ReadItLater

Çalıştır

flatpak run com.belmoussaoui.ReadItLater
Etiketler:
articlegnomegtkofflinewallabagweb