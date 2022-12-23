Read It Later
Bilal Elmoussaoui tarafından
Save and read web articles
Read It Later, is a simple Wallabag client. It has the basic features to manage your articles.
- Add new articles
- Archive an article
- Delete an article
- Favorite an article
It also comes with a nice on eyes reader mode that supports code syntax highlighting and a dark mode.
0.4.0 sürümdeki değişiklikler
2 ay önce
Kurulu Boyut~9 MB
İndirme Boyutu3 MB
Kullanılabilir Mimarileraarch64, x86_64
Kurulum6.390
LisansGNU General Public License v3.0 or later
Bilal Elmoussaoui tarafından geliştirilen diğer uygulamalarDaha fazla
GNOME grubundaki diğer uygulamalarDaha fazla
Zaman içinde kurulumlar
Elle Kurulum
Kurmadan önce kurulum kılavuzunu izlediğinizden emin olun