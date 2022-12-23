Decoder
Bilal Elmoussaoui tarafından
Scan and Generate QR Codes
Fancy yet simple QR Codes scanner and generator.
Features:
- QR Code generation
- Scanning with a camera
- Scanning from a screenshot
- Parses and displays QR code content when possible
0.3.3 sürümdeki değişiklikler
3 ay önce
Kurulu Boyut~17 MB
İndirme Boyutu7 MB
Kullanılabilir Mimarileraarch64, x86_64
Kurulum56.408
LisansGNU General Public License v3.0 or later
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