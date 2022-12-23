Decoder

Bilal Elmoussaoui tarafından
belmoussaoui.com
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Scan and Generate QR Codes

Fancy yet simple QR Codes scanner and generator.

Features:

  • QR Code generation
  • Scanning with a camera
  • Scanning from a screenshot
  • Parses and displays QR code content when possible

0.3.3 sürümdeki değişiklikler

3 ay önce
Kurulu Boyut~17 MB
İndirme Boyutu7 MB
Kullanılabilir Mimarileraarch64, x86_64
Kurulum56.408
LisansGNU General Public License v3.0 or later
Proje Web Sitesihttps://gitlab.gnome.org/World/decoder/
Çevirilere Katkıda Bulunhttps://l10n.gnome.org/module/decoder/
Sorun Bildirhttps://gitlab.gnome.org/World/decoder/-/issues
Manifestohttps://github.com/flathub/com.belmoussaoui.Decoder

Zaman içinde kurulumlar

Elle Kurulum

Kurmadan önce kurulum kılavuzunu izlediğinizden emin olun

flatpak install flathub com.belmoussaoui.Decoder

Çalıştır

flatpak run com.belmoussaoui.Decoder
Etiketler:
codegenerateqrscan