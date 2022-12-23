Obfuscate
Bilal Elmoussaoui tarafından
Censor private information
Obfuscate lets you redact your private information from any image.
0.0.9 sürümdeki değişiklikler
yaklaşık 2 ay önce
Kurulu Boyut~2 MB
İndirme Boyutu791 KB
Kullanılabilir Mimarileraarch64, x86_64
Kurulum44.610
LisansGNU General Public License v3.0 or later
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GNOME grubundaki diğer uygulamalarDaha fazla
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