Obfuscate

Bilal Elmoussaoui tarafından
belmoussaoui.com
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Censor private information

Obfuscate lets you redact your private information from any image.

0.0.9 sürümdeki değişiklikler

yaklaşık 2 ay önce
Kurulu Boyut~2 MB
İndirme Boyutu791 KB
Kullanılabilir Mimarileraarch64, x86_64
Kurulum44.610
LisansGNU General Public License v3.0 or later
Proje Web Sitesihttps://gitlab.gnome.org/World/obfuscate/
Çevirilere Katkıda Bulunhttps://l10n.gnome.org/module/obfuscate/
Sorun Bildirhttps://gitlab.gnome.org/World/obfuscate/issues
Manifestohttps://github.com/flathub/com.belmoussaoui.Obfuscate

Zaman içinde kurulumlar

Elle Kurulum

Kurmadan önce kurulum kılavuzunu izlediğinizden emin olun

flatpak install flathub com.belmoussaoui.Obfuscate

Çalıştır

flatpak run com.belmoussaoui.Obfuscate
Etiketler:
censorimageobfuscateprivate