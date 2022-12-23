IRPF 2023
SERPRO tarafından
File your taxes in Brazil
Software to help Brazilian citizens file their tax return.
NOTE: This wrapper is not verified by, affiliated with, or supported by SERPRO.
1.4 sürümdeki değişiklikler
22 gün önce
Kurulu Boyut~225 MB
İndirme Boyutu107 MB
Kullanılabilir Mimarileraarch64, x86_64
Kurulum11.974
LisansSahipli
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