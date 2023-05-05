IRPF 2022

SERPRO tarafından
Kur

File your taxes in Brazil

Software to help Brazilian citizens file their tax return.

NOTE: This wrapper is not verified by, affiliated with, or supported by SERPRO.

1.9 sürümdeki değişiklikler

22 gün önce
Kurulu Boyut~224 MB
İndirme Boyutu106 MB
Kullanılabilir Mimarileraarch64, x86_64
Kurulum314
LisansSahipli
Proje Web Sitesihttps://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/meu-imposto-de-renda
Manifestohttps://github.com/flathub/br.gov.fazenda.receita.irpf2022

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File your taxes in Brazil

Zaman içinde kurulumlar

Elle Kurulum

Kurmadan önce kurulum kılavuzunu izlediğinizden emin olun

flatpak install flathub br.gov.fazenda.receita.irpf2022

Çalıştır

flatpak run br.gov.fazenda.receita.irpf2022
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