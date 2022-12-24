Warble

Andrew Vojak tarafından
Kur
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The word-guessing game

Figure out the word before your guesses run out!

  • Three difficulty levels
  • Almost 5k possible answers
  • Need a break? Close the game and automatically pick back up where you left off

2.0.1 sürümdeki değişiklikler

9 ay önce
Kurulu Boyut~53 MB
İndirme Boyutu12 MB
Kullanılabilir Mimarileraarch64, x86_64
Kurulum4.037
LisansGNU General Public License v3.0 or later
Proje Web Sitesihttps://github.com/avojak/warble
Yardımhttps://github.com/avojak/warble/issues
Sorun Bildirhttps://github.com/avojak/warble/issues
Manifestohttps://github.com/flathub/com.github.avojak.warble

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Elle Kurulum

Kurmadan önce kurulum kılavuzunu izlediğinizden emin olun

flatpak install flathub com.github.avojak.warble

Çalıştır

flatpak run com.github.avojak.warble
Etiketler:
gamepuzzlewordwordle