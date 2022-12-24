Warble
Andrew Vojak tarafından
The word-guessing game
Figure out the word before your guesses run out!
- Three difficulty levels
- Almost 5k possible answers
- Need a break? Close the game and automatically pick back up where you left off
2.0.1 sürümdeki değişiklikler
9 ay önce
Kurulu Boyut~53 MB
İndirme Boyutu12 MB
Kullanılabilir Mimarileraarch64, x86_64
Kurulum4.037
LisansGNU General Public License v3.0 or later
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