Paint Spill

Andrew Vojak tarafından
Kur
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The color-filling puzzle game

Fill the board with all the same color!

  • Three difficulty levels
  • "Zen Mode" for relaxing and uninterrupted play
  • Need a break? Close the game and automatically pick back up where you left off

1.1.0 sürümdeki değişiklikler

yaklaşık 1 yıl önce
Kurulu Boyut~46 MB
İndirme Boyutu11 MB
Kullanılabilir Mimarileraarch64, x86_64
Kurulum1.630
LisansGNU General Public License v3.0 or later
Proje Web Sitesihttps://github.com/avojak/paint-spill
Yardımhttps://github.com/avojak/paint-spill/issues
Sorun Bildirhttps://github.com/avojak/paint-spill/issues
Manifestohttps://github.com/flathub/com.github.avojak.paint-spill

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Zaman içinde kurulumlar

Elle Kurulum

Kurmadan önce kurulum kılavuzunu izlediğinizden emin olun

flatpak install flathub com.github.avojak.paint-spill

Çalıştır

flatpak run com.github.avojak.paint-spill
Etiketler:
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