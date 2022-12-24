gitIgnore

Shubham Arora tarafından
Kur
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.gitignore reference for various languages

A simple application for getting .gitignore reference from gitignore.io. You can download .gitignore for multiple languages at once.

2.0.0 sürümdeki değişiklikler

4 yıldan fazla önce
Kurulu Boyut~103 MB
İndirme Boyutu21 MB
Kullanılabilir Mimarileraarch64, x86_64
Kurulum5.314
LisansGNU General Public License v3.0 only
Proje Web Sitesihttps://shubhamarora.in
Yardımhttps://github.com/arshubham/gitignore/issues
Sorun Bildirhttps://github.com/arshubham/gitignore/issues
Manifestohttps://github.com/flathub/com.github.arshubham.gitignore

Shubham Arora tarafından geliştirilen diğer uygulamalar

Cipher

Encode and decode text

Zaman içinde kurulumlar

Elle Kurulum

Kurmadan önce kurulum kılavuzunu izlediğinizden emin olun

flatpak install flathub com.github.arshubham.gitignore

Çalıştır

flatpak run com.github.arshubham.gitignore
Etiketler:
cvsdevelopmentgitgitignoreversioning