gitIgnore
Shubham Arora tarafından
.gitignore reference for various languages
A simple application for getting .gitignore reference from gitignore.io. You can download .gitignore for multiple languages at once.
2.0.0 sürümdeki değişiklikler
4 yıldan fazla önce
Kurulu Boyut~103 MB
İndirme Boyutu21 MB
Kullanılabilir Mimarileraarch64, x86_64
Kurulum5.314
LisansGNU General Public License v3.0 only
Shubham Arora tarafından geliştirilen diğer uygulamalar
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