Cipher

Shubham Arora tarafından
Kur
  • Ekran Görüntüsü
  • Ekran Görüntüsü
  • Ekran Görüntüsü
  • Ekran Görüntüsü
  • Ekran Görüntüsü

Encode and decode text

A simple application for encoding and decoding text. Hide your text from prying eyes! Note: This application does not actually encrypt files. This was made just to encipher strings. Have fun!

Available Ciphers

  • Caesar Shift Cipher
  • Atbash Cipher
  • ROT13 Cipher
  • ASCII Encoding
  • Base64 Encoding
  • Polybius Square Cipher
  • Vigenere Cipher
  • Hashing Functions (MD5, SHA1, SHA256, SHA384, SHA512)

2.5.0 sürümdeki değişiklikler

3 yıldan fazla önce
Kurulu Boyut~97 MB
İndirme Boyutu20 MB
Kullanılabilir Mimarileraarch64, x86_64
Kurulum6.336
LisansGNU General Public License v3.0 or later
Proje Web Sitesihttps://github.com/arshubham/cipher
Yardımhttps://shubhamarora.in
Sorun Bildirhttps://github.com/arshubham/cipher/issues
Manifestohttps://github.com/flathub/com.github.arshubham.cipher

Shubham Arora tarafından geliştirilen diğer uygulamalar

gitIgnore

.gitignore reference for various languages

Zaman içinde kurulumlar

Elle Kurulum

Kurmadan önce kurulum kılavuzunu izlediğinizden emin olun

flatpak install flathub com.github.arshubham.cipher

Çalıştır

flatpak run com.github.arshubham.cipher
Etiketler:
ciphercryptcryptography