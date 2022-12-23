Parlera

Enjoying FOSS tarafından
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A party game where your friends describe and you guess; or vice versa

A party game where your friends describe and you guess. Or vice versa.

Features:

  • Mobile first, runs on Linux and Android
  • Private (fully offline, no tracking, no ads)
  • Translated into several languages
  • Free and open-source. Contribute at https://gitlab.com/enjoyingfoss/parlera/.

1.2.0 sürümdeki değişiklikler

1 yıldan fazla önce
Kurulu Boyut~59 MB
İndirme Boyutu23 MB
Kullanılabilir Mimarileraarch64, x86_64
Kurulum768
LisansGNU Affero General Public License v3.0 or later
Proje Web Sitesihttps://gitlab.com/enjoyingfoss/parlera
Sorun Bildirhttps://gitlab.com/enjoyingfoss/parlera/-/issues
Manifestohttps://github.com/flathub/com.enjoyingfoss.Parlera

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Zaman içinde kurulumlar

Elle Kurulum

Kurmadan önce kurulum kılavuzunu izlediğinizden emin olun

flatpak install flathub com.enjoyingfoss.Parlera

Çalıştır

flatpak run com.enjoyingfoss.Parlera