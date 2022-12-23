Parlera
Enjoying FOSS tarafından
A party game where your friends describe and you guess; or vice versa
A party game where your friends describe and you guess. Or vice versa.
Features:
- Mobile first, runs on Linux and Android
- Private (fully offline, no tracking, no ads)
- Translated into several languages
- Free and open-source. Contribute at https://gitlab.com/enjoyingfoss/parlera/.
1.2.0 sürümdeki değişiklikler
1 yıldan fazla önce
Kurulu Boyut~59 MB
İndirme Boyutu23 MB
Kullanılabilir Mimarileraarch64, x86_64
Kurulum768
LisansGNU Affero General Public License v3.0 or later
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