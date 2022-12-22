Pixel Wheels
Pixel Wheels is a retro top-down race game.
Pixel Wheels is a retro top-down race game for Linux, macOS, Windows and Android.
It features multiple tracks, vehicles. Bonus and weapons can be picked up to help you get to the finish line first!
You can play Pixel Wheels alone or with a friend.
0.24.2 sürümdeki değişiklikler
5 ay önce
Kurulu Boyut~107 MB
İndirme Boyutu83 MB
Kullanılabilir Mimarilerx86_64
Kurulum11.097
LisansGNU General Public License v3.0 or later
Zaman içinde kurulumlar
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