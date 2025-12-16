/
NoMoreBackground
Adil Hanney tarafından
adilhanney.com
Connect your Android device via adb
Reduce Android's background apps
A fire-and-forget program to stop Android apps from running in the background.
Güvensiz olabilir
Kullanıcı aygıt erişimi
Topluluk inşası
Bu uygulama uluslararası bir topluluk tarafından açık olarak geliştirilmiş ve
GNU General Public License v3.0 only
lisansı ile yayınlanmıştır.
Siz de Katılın
Bilgi
Bağlantılar
Ülke İstatistikleri
Kurulu Boyut
~90.52 MiB
İndirme Boyutu
61.04 MiB
Kullanılabilir Mimariler
aarch64, x86_64
Kurulum
187
