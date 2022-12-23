Timing Trainer - Learn this skill!

Adil Hanney tarafından
Kur

Learn to identify sub-second timing intervals

The screen will flash for a certain time less than a second, and then you guess how long it was. As you play, you'll get better at identifying these sub-second time intervals.

1.0.12 sürümdeki değişiklikler

6 ay önce
Kurulu Boyut~24 MB
İndirme Boyutu10 MB
Kullanılabilir Mimarilerx86_64
Kurulum1.315
LisansGNU General Public License v3.0 only
Proje Web Sitesihttps://github.com/adil192/timing_flutter
Manifestohttps://github.com/flathub/com.adilhanney.timing

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Elle Kurulum

Kurmadan önce kurulum kılavuzunu izlediğinizden emin olun

flatpak install flathub com.adilhanney.timing

Çalıştır

flatpak run com.adilhanney.timing
Etiketler:
gamesub-secondtime intervalstrainer