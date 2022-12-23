Timing Trainer - Learn this skill!
Adil Hanney tarafından
Learn to identify sub-second timing intervals
The screen will flash for a certain time less than a second, and then you guess how long it was. As you play, you'll get better at identifying these sub-second time intervals.
1.0.12 sürümdeki değişiklikler
6 ay önce
Kurulu Boyut~24 MB
İndirme Boyutu10 MB
Kullanılabilir Mimarilerx86_64
Kurulum1.315
LisansGNU General Public License v3.0 only
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