Recorder
от Alex Kryuchkov
Simple audio recorder
A program for recording audio in mp3 format. Just turn on your favorite track in some Internet service and run this program. The program also provides the ability to listen to recordings.
Изменения в версии 1.0.12
3 месяца назад
Размер установки~198 KB
Размер загрузки66 KB
Доступные архитектурыaarch64, x86_64
Количество установок10 464
ЛицензияGNU General Public License v3.0 or later
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