Официальные значки Flathub

Вы можете использовать эти значки для продвижения своего приложения на Flathub

Предпочтительный значок

Download on Flathub
Также доступен в формате SVG

Альтернативный значок

Download on Flathub
Также доступен в формате SVG

CC0
Насколько это возможно по закону, Якуб Штайнер отказался от всех авторских и смежных или соседних прав на Значки Flathub. Эта работа опубликована из Чехии.

Примеры кода

HTML

<a href='https://flathub.org/apps/org.gimp.GIMP'><img width='240' alt='Download on Flathub' src='https://dl.flathub.org/assets/badges/flathub-badge-en.png'/></a>
Download on Flathub

MoinMoin Wiki

[[https://flathub.org/apps/org.gimp.GIMP|{{https://dl.flathub.org/assets/badges/flathub-badge-en.png|Download on Flathub|width=240,align=middle}}]]
Download on Flathub