Официальные значки Flathub
Вы можете использовать эти значки для продвижения своего приложения на Flathub
Предпочтительный значок
Также доступен в формате SVG
Альтернативный значок
Также доступен в формате SVG
Насколько это возможно по закону, Якуб Штайнер отказался от всех авторских и смежных или соседних прав на Значки Flathub. Эта работа опубликована из Чехии.
Примеры кода
HTML
<a href='https://flathub.org/apps/org.gimp.GIMP'><img width='240' alt='Download on Flathub' src='https://dl.flathub.org/assets/badges/flathub-badge-en.png'/></a>