Официальные значки Flathub

Вы можете использовать эти значки для продвижения своего приложения на Flathub

Предпочтительный значок Также доступен в формате SVG Альтернативный значок Также доступен в формате SVG



Насколько это возможно по закону, Якуб Штайнер отказался от всех авторских и смежных или соседних прав на Значки Flathub. Эта работа опубликована из Чехии.

Примеры кода