Используйте Flathub для получения доступа к растущей коллекции приложений Flatpak, следуя инструкциям по установке .

Flathub — это место для получения и распространения приложений для всех настольных версий Linux. Он работает на базе Flatpak , что позволяет запускать приложениям Flathub практически на любом дистрибутиве Linux.

Отправка приложений

Разработчики приложений могут отправить свои приложения для распространения среди растущей пользовательской базы Flathub, обеспечивая тем самым единый шлюз ко всей экосистеме Linux.

На данный момент приложения должны быть либо легально распространяемыми, либо доступными для скачивания третьими лицами. Однако, если вы являетесь разработчиком проприетарных приложений и заинтересованы в использовании Flathub, мы будем рады пообщаться с вами.

Проверенные приложения

Что означает галочка под названием приложения?

Некоторые приложения имеют галочку на странице приложения под именем разработчика. Это означает, что приложение опубликовано на Flathub его оригинальным разработчиком или третьими лицами, одобренными разработчиком.

Некоторые приложения публикуются третьими лицами, не связанными с оригинальным разработчиком. Это допускается, но такие приложения не имеют права на галочку.

Следом за галочкой идет ссылка на веб-сайт разработчика или на его профиль на сайте хостинга исходного кода. Flathub проверяет личность разработчика по этой ссылке.

Я публикую приложение на Flathub. Как мне его проверить?

Сначала войдите на Flathub. Нажмите кнопку «Настройки разработчика» под приложением, которое вы хотите проверить. В верхней части страницы найдите раздел «Настройка проверки». Инструкции в нём помогут вам пройти процесс проверки.

Сообщение о проблемах

О проблемах безопасности или юридических вопросах можно сообщить команде Flathub.

Благодарности

Flathub был бы невозможен без щедрой поддержки следующих организаций и частных лиц.