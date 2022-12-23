Desktop Files Creator
от Alex Kryuchkov
Simple app for creating desktop files on GNU/Linux
The application allows you to create desktop files in GNU/Linux distributions.
Изменения в версии 1.2.2
3 месяца назад
Размер установки~104 KB
Размер загрузки52 KB
Доступные архитектурыaarch64, x86_64
Количество установок15 639
ЛицензияGNU General Public License v3.0 or later
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