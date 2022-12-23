Desktop Files Creator

от Alex Kryuchkov
@alexkdeveloper на GitHub
Установить

Simple app for creating desktop files on GNU/Linux

The application allows you to create desktop files in GNU/Linux distributions.

Изменения в версии 1.2.2

3 месяца назад
Размер установки~104 KB
Размер загрузки52 KB
Доступные архитектурыaarch64, x86_64
Количество установок15 639
ЛицензияGNU General Public License v3.0 or later
Сайт проектаhttp://github.com/alexkdeveloper/desktop-files-creator
Помощьhttp://github.com/alexkdeveloper/desktop-files-creator/issues
Сообщить о проблемеhttp://github.com/alexkdeveloper/desktop-files-creator/issues
Манифестhttps://github.com/flathub/com.github.alexkdeveloper.desktop-files-creator

Установок за всё время

Установка вручную

Перед установкой обязательно прочтите руководство по установке

flatpak install flathub com.github.alexkdeveloper.desktop-files-creator

Выполните

flatpak run com.github.alexkdeveloper.desktop-files-creator
Метки:
creatordesktopfile