/
Mở Menu
Phát hành
Diễn đàn
Giới thiệu
Đăng nhập
Tìm ứng dụng
/
NoMoreBackground
bởi Adil Hanney
adilhanney.com
Cài đặt
Open options
Connect your Android device via adb
Reduce Android's background apps
A fire-and-forget program to stop Android apps from running in the background.
Có thể không an toàn
Truy cập thiết bị người dùng
Phát triển bởi cộng đồng
Ứng dụng này được một cộng đồng quốc tế phát triển công khai, và phát hành dưới giấy phép
GNU General Public License v3.0 only
.
Tham gia
Thông tin
Các đường dẫn
Country Statistics
Kích thước cài đặt
~90.52 MiB
Kích thước tải xuống
61.04 MiB
Dùng được trên kiến trúc
aarch64, x86_64
Số lượt cài đặt
187
Ứng dụng khác của Adil Hanney
Saber
The notes app built for handwriting
Super Nonogram
Solve unlimited procedurally-generated nonogram puzzles!
Ricochlime
Satisfying monster shooter
Timing Trainer
Learn to identify sub-second timing intervals
Tags:
linux
flatpak