Nhà phát triển có thể gửi ứng dụng của mình để phân phối tới cơ sở người dùng đang phát triển của Flathub, cung cấp một cổng duy nhất cho toàn bộ hệ sinh thái desktop Linux.

Hiện tại, các ứng dụng phải có thể phân phối lại hợp pháp hoặc có sẵn dưới dạng bản tải xuống của bên thứ ba. Tuy nhiên, nếu bạn là nhà phát triển ứng dụng độc quyền và quan tâm đến việc sử dụng Flathub, chúng tôi rất sẵn lòng hợp tác.

Verified apps

What does the checkmark under an app name mean?

Some apps have a checkmark on the app page under the developer name. This means the app is published on Flathub by its original developer or a third party approved by the developer.

Some apps are published by third parties that are unaffiliated with the original developer. This is allowed, but such apps are not eligible for the checkmark.

Next to the checkmark is a link to the developer's website or to their profile on a source code hosting site. Flathub has verified the developer's identity using that link.

I'm publishing an app on Flathub. How do I get it verified?

First, log in to Flathub. Click the "Developer Settings" button under the app you want to verify. At the top of the page, find the "Setup Verification" section. The instructions there will walk you through the verification process.

Báo lỗi

Các vấn đề về bảo mật hoặc pháp lý có thể được báo cáo với Người bảo trì Flathub.

Lời cảm ơn

