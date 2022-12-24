Mixer

Allie Law tarafından
Kur
  • Ekran Görüntüsü
  • Ekran Görüntüsü

Change the volume of apps

A no-frills volume mixer, with simplicity and usability at its core.

  • Simple volume controls including balance and output selection
  • Individually change each audio source's values

0.1.3 sürümdeki değişiklikler

neredeyse 2 yıl önce
Kurulu Boyut~98 MB
İndirme Boyutu21 MB
Kullanılabilir Mimarileraarch64, x86_64
Kurulum9.269
LisansGNU General Public License v3.0 or later
Proje Web Sitesihttps://github.com/childishgiant/mixer
Yardımhttps://github.com/childishgiant/mixer/issues
Sorun Bildirhttps://github.com/childishgiant/mixer/issues
Manifestohttps://github.com/flathub/com.github.childishgiant.mixer

Zaman içinde kurulumlar

Elle Kurulum

Kurmadan önce kurulum kılavuzunu izlediğinizden emin olun

flatpak install flathub com.github.childishgiant.mixer

Çalıştır

flatpak run com.github.childishgiant.mixer
Etiketler:
audiosound