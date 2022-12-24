Mixer
Allie Law tarafından
Change the volume of apps
A no-frills volume mixer, with simplicity and usability at its core.
- Simple volume controls including balance and output selection
- Individually change each audio source's values
0.1.3 sürümdeki değişiklikler
neredeyse 2 yıl önce
Kurulu Boyut~98 MB
İndirme Boyutu21 MB
Kullanılabilir Mimarileraarch64, x86_64
Kurulum9.269
LisansGNU General Public License v3.0 or later
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