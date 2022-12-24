Calculus

Carlos tarafından
Kur
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Compute derivatives and integrals

A practical tool to foresee the result of calculus exercises.

  • Compute derivatives
  • Compute integrals
  • Plot the original expression and result within a given range

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1.5.2 sürümdeki değişiklikler

1 yıldan fazla önce
Kurulu Boyut~109 MB
İndirme Boyutu34 MB
Kullanılabilir Mimarileraarch64, x86_64
Kurulum10.696
LisansGNU General Public License v3.0 or later
Proje Web Sitesihttps://carlos157oliveira.github.io/Calculus
Sorun Bildirhttps://github.com/carlos157oliveira/Calculus/issues
Manifestohttps://github.com/flathub/com.github.carlos157oliveira.Calculus

Zaman içinde kurulumlar

Elle Kurulum

Kurmadan önce kurulum kılavuzunu izlediğinizden emin olun

flatpak install flathub com.github.carlos157oliveira.Calculus

Çalıştır

flatpak run com.github.carlos157oliveira.Calculus