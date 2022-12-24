Calculus
Carlos tarafından
Compute derivatives and integrals
A practical tool to foresee the result of calculus exercises.
- Compute derivatives
- Compute integrals
- Plot the original expression and result within a given range
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1.5.2 sürümdeki değişiklikler
1 yıldan fazla önce
Kurulu Boyut~109 MB
İndirme Boyutu34 MB
Kullanılabilir Mimarileraarch64, x86_64
Kurulum10.696
LisansGNU General Public License v3.0 or later
Zaman içinde kurulumlar
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