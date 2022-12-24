Bombermaaan
Arcade Game
A classic Bomberman game with multiplayer support, cloned on original SNES games. Also similar to Dynablaster.
- Original gameplay and fun with minor adjustments
- Up to 5 players on the same computer
- Various levels of computer AI
- Kick-Punch-Throw items mania
- Keyboard and joystick support
- Full screen and windowed display modes
- Various power-ups
- Various contaminations after skull item is taken
- Item amount in walls as well as bomber skills on startup can be set on a per-level basis
2.1.8.2208 sürümdeki değişiklikler
2 yıldan fazla önce
Kurulu Boyut~15 MB
İndirme Boyutu7 MB
Kullanılabilir Mimarileraarch64, x86_64
Kurulum14.703
LisansGNU General Public License v3.0 or later
Zaman içinde kurulumlar
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