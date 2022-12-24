Bombermaaan

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Arcade Game

A classic Bomberman game with multiplayer support, cloned on original SNES games. Also similar to Dynablaster.

  • Original gameplay and fun with minor adjustments
  • Up to 5 players on the same computer
  • Various levels of computer AI
  • Kick-Punch-Throw items mania
  • Keyboard and joystick support
  • Full screen and windowed display modes
  • Various power-ups
  • Various contaminations after skull item is taken
  • Item amount in walls as well as bomber skills on startup can be set on a per-level basis

2.1.8.2208 sürümdeki değişiklikler

2 yıldan fazla önce
Kurulu Boyut~15 MB
İndirme Boyutu7 MB
Kullanılabilir Mimarileraarch64, x86_64
Kurulum14.703
LisansGNU General Public License v3.0 or later
Proje Web Sitesihttps://github.com/bjaraujo/Bombermaaan/
Sorun Bildirhttps://github.com/bjaraujo/Bombermaaan/issues
Manifestohttps://github.com/flathub/com.github.bjaraujo.Bombermaaan

Zaman içinde kurulumlar

Elle Kurulum

Kurmadan önce kurulum kılavuzunu izlediğinizden emin olun

flatpak install flathub com.github.bjaraujo.Bombermaaan

Çalıştır

flatpak run com.github.bjaraujo.Bombermaaan
Etiketler:
arcadebombermangame