VGrive
Eduard Berloso Clarà tarafından
Google Drive client with automatic synchronization for Linux
VGrive is a client (back-end and front-end) for Google Drive made in Vala. Automatically detects changes in local and remote files and syncs them.
1.6.1 sürümdeki değişiklikler
yaklaşık 3 yıl önce
Kurulu Boyut~99 MB
İndirme Boyutu21 MB
Kullanılabilir Mimarileraarch64, x86_64
Kurulum37.266
LisansGNU General Public License v3.0 or later
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