VGrive

Eduard Berloso Clarà tarafından
Kur
  • Ekran Görüntüsü
  • Ekran Görüntüsü
  • Ekran Görüntüsü
  • Ekran Görüntüsü
  • Ekran Görüntüsü

Google Drive client with automatic synchronization for Linux

VGrive is a client (back-end and front-end) for Google Drive made in Vala. Automatically detects changes in local and remote files and syncs them.

1.6.1 sürümdeki değişiklikler

yaklaşık 3 yıl önce
Kurulu Boyut~99 MB
İndirme Boyutu21 MB
Kullanılabilir Mimarileraarch64, x86_64
Kurulum37.266
LisansGNU General Public License v3.0 or later
Proje Web Sitesihttps://github.com/bcedu/VGrive
Yardımhttps://github.com/bcedu/VGrive/issues
Çevirilere Katkıda Bulunhttps://github.com/bcedu/VGrive/tree/master/po#readme
Sorun Bildirhttps://github.com/bcedu/VGrive/issues
Manifestohttps://github.com/flathub/com.github.bcedu.vgrive

Eduard Berloso Clarà tarafından geliştirilen diğer uygulamalar

VServer

Access your files from any device on the same network

Zaman içinde kurulumlar

Elle Kurulum

Kurmadan önce kurulum kılavuzunu izlediğinizden emin olun

flatpak install flathub com.github.bcedu.vgrive

Çalıştır

flatpak run com.github.bcedu.vgrive
Etiketler:
appdrivefilesgooglesharevala