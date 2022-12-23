ParaPara
Tanaka Takayuki tarafından
An image viewer without library
An image viewer in which images are displayed as one of three styles: single, spread (book), continuous (scrolling), and that supports jpg, png, bmp, ico, gif files. animated gifs are also supported.
3.2.8 sürümdeki değişiklikler
yaklaşık 1 yıl önce
Kurulu Boyut~3 MB
İndirme Boyutu600 KB
Kullanılabilir Mimarileraarch64, x86_64
Kurulum1.440
LisansGNU General Public License v3.0 only
Zaman içinde kurulumlar
Elle Kurulum
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