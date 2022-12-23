ParaPara

Tanaka Takayuki tarafından
Kur
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An image viewer without library

An image viewer in which images are displayed as one of three styles: single, spread (book), continuous (scrolling), and that supports jpg, png, bmp, ico, gif files. animated gifs are also supported.

3.2.8 sürümdeki değişiklikler

yaklaşık 1 yıl önce
Kurulu Boyut~3 MB
İndirme Boyutu600 KB
Kullanılabilir Mimarileraarch64, x86_64
Kurulum1.440
LisansGNU General Public License v3.0 only
Proje Web Sitesihttps://github.com/aharotias2/parapara
Yardımhttps://github.com/aharotias2/parapara/issues
Çevirilere Katkıda Bulunhttps://github.com/aharotias2/parapara
Sorun Bildirhttps://github.com/aharotias2/parapara/issues
Manifestohttps://github.com/flathub/com.github.aharotias2.parapara

Zaman içinde kurulumlar

Elle Kurulum

Kurmadan önce kurulum kılavuzunu izlediğinizden emin olun

flatpak install flathub com.github.aharotias2.parapara

Çalıştır

flatpak run com.github.aharotias2.parapara
Etiketler:
imagepictureviewer