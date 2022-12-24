Bless

Alexandros Frantzis tarafından
Kur

Gtk# Hex Editor

Bless is a binary (hex) editor, a program that enables you to edit files as a sequence of bytes. It is written in C# and uses the Gtk# bindings for the GTK+ toolkit.

0.6.3 sürümdeki değişiklikler

2 yıldan fazla önce
Kurulu Boyut~89 MB
İndirme Boyutu33 MB
Kullanılabilir Mimarileraarch64, x86_64
Kurulum9.811
LisansGNU General Public License v2.0 or later
Proje Web Sitesihttps://github.com/afrantzis/bless
Manifestohttps://github.com/flathub/com.github.afrantzis.Bless

Zaman içinde kurulumlar

Elle Kurulum

Kurmadan önce kurulum kılavuzunu izlediğinizden emin olun

flatpak install flathub com.github.afrantzis.Bless

Çalıştır

flatpak run com.github.afrantzis.Bless