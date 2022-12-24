Rosalie's Mupen GUI

Rosalie tarafından
@Rosalie241, GitHub üzerinde
Kur
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An easy to use & cross-platform mupen64plus front-end written in C++ & Qt

Rosalie's Mupen GUI is an easy to use yet customizable mupen64plus front-end, allowing you to easily play N64 games.

v0.4.1 sürümdeki değişiklikler

4 gün önce
Kurulu Boyut~17 MB
İndirme Boyutu6 MB
Kullanılabilir Mimarileraarch64, x86_64
Kurulum84.552
LisansGNU General Public License v3.0 only
Proje Web Sitesihttps://github.com/Rosalie241/RMG
Sorun Bildirhttps://github.com/Rosalie241/RMG/issues
Manifestohttps://github.com/flathub/com.github.Rosalie241.RMG

Zaman içinde kurulumlar

Elle Kurulum

Kurmadan önce kurulum kılavuzunu izlediğinizden emin olun

flatpak install flathub com.github.Rosalie241.RMG

Çalıştır

flatpak run com.github.Rosalie241.RMG
Etiketler:
rmgmupen64plus