Rosalie's Mupen GUI
Rosalie tarafından
An easy to use & cross-platform mupen64plus front-end written in C++ & Qt
Rosalie's Mupen GUI is an easy to use yet customizable mupen64plus front-end, allowing you to easily play N64 games.
v0.4.1 sürümdeki değişiklikler
4 gün önce
Kurulu Boyut~17 MB
İndirme Boyutu6 MB
Kullanılabilir Mimarileraarch64, x86_64
Kurulum84.552
LisansGNU General Public License v3.0 only
Zaman içinde kurulumlar
Elle Kurulum
Kurmadan önce kurulum kılavuzunu izlediğinizden emin olun
Çalıştır
Etiketler: