UEFITool
LongSoft tarafından
UEFI firmware image viewer and editor
UEFITool is a cross-platform open source application, that parses UEFI PI-compatible firmware image into a tree structure, verifies image integrity and provides a GUI to manipulate image elements.
A67 sürümdeki değişiklikler
3 gün önce
Kurulu Boyut~4 MB
İndirme Boyutu2 MB
Kullanılabilir Mimarileraarch64, x86_64
Kurulum12.389
LisansBSD 2-Clause "Simplified" License
Zaman içinde kurulumlar
Elle Kurulum
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