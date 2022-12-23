UEFITool

LongSoft tarafından
Kur

UEFI firmware image viewer and editor

UEFITool is a cross-platform open source application, that parses UEFI PI-compatible firmware image into a tree structure, verifies image integrity and provides a GUI to manipulate image elements.

A67 sürümdeki değişiklikler

3 gün önce
Kurulu Boyut~4 MB
İndirme Boyutu2 MB
Kullanılabilir Mimarileraarch64, x86_64
Kurulum12.389
LisansBSD 2-Clause "Simplified" License
Proje Web Sitesihttps://github.com/LongSoft/UEFITool
Sorun Bildirhttps://github.com/LongSoft/UEFITool/issues
Manifestohttps://github.com/flathub/com.github.LongSoft.UEFITool

Zaman içinde kurulumlar

Elle Kurulum

Kurmadan önce kurulum kılavuzunu izlediğinizden emin olun

flatpak install flathub com.github.LongSoft.UEFITool

Çalıştır

flatpak run com.github.LongSoft.UEFITool
Etiketler:
biosuefi