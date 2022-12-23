teams-for-linux
Ismael Martinez tarafından
Unofficial Microsoft Teams client for Linux using Electron
Unofficial Microsoft Teams client for Linux using Electron.
It uses the Web App and wraps it as a standalone application using Electron.
1.1.6 sürümdeki değişiklikler
8 gün önce
Kurulu Boyut~239 MB
İndirme Boyutu97 MB
Kullanılabilir Mimarilerx86_64
Kurulum272.393
LisansGNU General Public License v3.0 only
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