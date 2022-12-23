teams-for-linux

Ismael Martinez tarafından
Kur
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Unofficial Microsoft Teams client for Linux using Electron

Unofficial Microsoft Teams client for Linux using Electron.

It uses the Web App and wraps it as a standalone application using Electron.

1.1.6 sürümdeki değişiklikler

8 gün önce
Kurulu Boyut~239 MB
İndirme Boyutu97 MB
Kullanılabilir Mimarilerx86_64
Kurulum272.393
LisansGNU General Public License v3.0 only
Proje Web Sitesihttps://github.com/IsmaelMartinez/teams-for-linux
Yardımhttps://github.com/IsmaelMartinez/teams-for-linux/blob/develop/KNOWN_ISSUES.md
Sorun Bildirhttps://github.com/IsmaelMartinez/teams-for-linux/issues
Manifestohttps://github.com/flathub/com.github.IsmaelMartinez.teams_for_linux

Zaman içinde kurulumlar

Elle Kurulum

Kurmadan önce kurulum kılavuzunu izlediğinizden emin olun

flatpak install flathub com.github.IsmaelMartinez.teams_for_linux

Çalıştır

flatpak run com.github.IsmaelMartinez.teams_for_linux