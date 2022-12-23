Spedread
Naqua Darazaki tarafından
GTK speed reading software: Read like a speedrunner!
Read like a speedrunner!
This program will show one word at a time rapidly to allow focusing on the general idea rather than single words along with less eye movements.
2.4.2 sürümdeki değişiklikler
17 gün önce
Kurulu Boyut~155 KB
İndirme Boyutu42 KB
Kullanılabilir Mimarileraarch64, x86_64
Kurulum2.155
LisansGNU General Public License v3.0 or later
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