Spedread

Naqua Darazaki tarafından
@Darazaki, GitHub üzerinde
Kur
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GTK speed reading software: Read like a speedrunner!

Read like a speedrunner!

This program will show one word at a time rapidly to allow focusing on the general idea rather than single words along with less eye movements.

2.4.2 sürümdeki değişiklikler

17 gün önce
Kurulu Boyut~155 KB
İndirme Boyutu42 KB
Kullanılabilir Mimarileraarch64, x86_64
Kurulum2.155
LisansGNU General Public License v3.0 or later
Proje Web Sitesihttps://github.com/Darazaki/Spedread
Sorun Bildirhttps://github.com/Darazaki/Spedread/issues
Manifestohttps://github.com/flathub/com.github.Darazaki.Spedread

Zaman içinde kurulumlar

Elle Kurulum

Kurmadan önce kurulum kılavuzunu izlediğinizden emin olun

flatpak install flathub com.github.Darazaki.Spedread

Çalıştır

flatpak run com.github.Darazaki.Spedread
Etiketler:
fastreadreadingspeed