FFaudioConverter
Bleuzen tarafından
Batch audio converter and effects processor
FFaudioConverter is a graphical audio converter application.
It can convert files or whole folders containing music and video files to other audio formats.
0.31.0 sürümdeki değişiklikler
1 yıldan fazla önce
Kurulu Boyut~25 MB
İndirme Boyutu11 MB
Kullanılabilir Mimarileraarch64, x86_64
Kurulum24.710
LisansGNU General Public License v3.0 only
Zaman içinde kurulumlar
Elle Kurulum
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