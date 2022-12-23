FFaudioConverter

Bleuzen tarafından
Kur
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Batch audio converter and effects processor

FFaudioConverter is a graphical audio converter application.

It can convert files or whole folders containing music and video files to other audio formats.

0.31.0 sürümdeki değişiklikler

1 yıldan fazla önce
Kurulu Boyut~25 MB
İndirme Boyutu11 MB
Kullanılabilir Mimarileraarch64, x86_64
Kurulum24.710
LisansGNU General Public License v3.0 only
Proje Web Sitesihttps://github.com/Bleuzen/FFaudioConverter
Sorun Bildirhttps://github.com/Bleuzen/FFaudioConverter/issues
Manifestohttps://github.com/flathub/com.github.Bleuzen.FFaudioConverter

Zaman içinde kurulumlar

Elle Kurulum

Kurmadan önce kurulum kılavuzunu izlediğinizden emin olun

flatpak install flathub com.github.Bleuzen.FFaudioConverter

Çalıştır

flatpak run com.github.Bleuzen.FFaudioConverter
Etiketler:
audioconvertermp3video