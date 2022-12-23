Manga Reader

George Florea Bănuș tarafından
georgefb.com
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Manga Reader for local files

Manga reader for local files.

Supports zip, rar, tar, 7z, cbz, cbr, cbt, cb7 files and also folders.

Images are displayed in a vertical list and their size can be configured (fit width and/or height, user defined max width, original size).

Can set up multiple manga folders whose contents will be displayed in a tree view, from where they can be opened.

Can bookmark mangas.

Configurable keyboard shortcuts.

2.1.0 sürümdeki değişiklikler

2 ay önce
Kurulu Boyut~905 KB
İndirme Boyutu491 KB
Kullanılabilir Mimarileraarch64, x86_64
Kurulum7.137
LisansGNU General Public License v3.0 or later
Proje Web Sitesihttps://github.com/g-fb/mangareader
Sorun Bildirhttps://github.com/g-fb/mangareader/issues
Manifestohttps://github.com/flathub/com.georgefb.mangareader

Zaman içinde kurulumlar

Elle Kurulum

Kurmadan önce kurulum kılavuzunu izlediğinizden emin olun

flatpak install flathub com.georgefb.mangareader

Çalıştır

flatpak run com.georgefb.mangareader