Teleport

Kur
  • Ekran Görüntüsü
  • Ekran Görüntüsü

Share files over the local network

Teleport is a fast way to share files over the local network. It's designed to be a replacement for using USB keys or emailing stuff to yourself just to move them on another device on your desk.

0.0.1 sürümdeki değişiklikler

4 yıldan fazla önce
Kurulu Boyut~2 MB
İndirme Boyutu1 MB
Kullanılabilir Mimarileraarch64, x86_64
Kurulum9.522
LisansAGPL-3.0+
Proje Web Sitesihttps://github.com/frac-tion/teleport/
Sorun Bildirhttps://github.com/frac-tion/teleport/
Manifestohttps://github.com/flathub/com.frac_tion.teleport

Zaman içinde kurulumlar

Elle Kurulum

Kurmadan önce kurulum kılavuzunu izlediğinizden emin olun

flatpak install flathub com.frac_tion.teleport

Çalıştır

flatpak run com.frac_tion.teleport