Teleport
Share files over the local network
Teleport is a fast way to share files over the local network. It's designed to be a replacement for using USB keys or emailing stuff to yourself just to move them on another device on your desk.
0.0.1 sürümdeki değişiklikler
4 yıldan fazla önce
Kurulu Boyut~2 MB
İndirme Boyutu1 MB
Kullanılabilir Mimarileraarch64, x86_64
Kurulum9.522
LisansAGPL-3.0+
GNOME grubundaki diğer uygulamalarDaha fazla
Zaman içinde kurulumlar
Elle Kurulum
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