Missile Math
Endless Network tarafından
A plane flying shooter game
Test your aerial maneuvers to be the best pilot in the skies. Blast enemy airplanes and avoid rapid fire while flying. Play Math Mode to outwit your enemies using your quick number and computational skills.
1.0 sürümdeki değişiklikler
yaklaşık 4 yıl önce
Kurulu Boyut~152 MB
İndirme Boyutu41 MB
Kullanılabilir Mimarilerx86_64
Kurulum14.426
LisansSahipli
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