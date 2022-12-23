Missile Math

Endless Network tarafından
endlessnetwork.com
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A plane flying shooter game

Test your aerial maneuvers to be the best pilot in the skies. Blast enemy airplanes and avoid rapid fire while flying. Play Math Mode to outwit your enemies using your quick number and computational skills.

1.0 sürümdeki değişiklikler

yaklaşık 4 yıl önce
Kurulu Boyut~152 MB
İndirme Boyutu41 MB
Kullanılabilir Mimarilerx86_64
Kurulum14.426
LisansSahipli
Proje Web Sitesihttps://terminaltwo.com/
Manifestohttps://github.com/flathub/com.endlessnetwork.missilemath

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Zaman içinde kurulumlar

Elle Kurulum

Kurmadan önce kurulum kılavuzunu izlediğinizden emin olun

flatpak install flathub com.endlessnetwork.missilemath

Çalıştır

flatpak run com.endlessnetwork.missilemath