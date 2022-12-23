Vakt-i Salah

Emin Fedar tarafından
Kur
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a Cross-Platform Prayer Times application

a Cross-Platform Prayer Times application. It uses Turkey's Diyanet İşleri Başkanlığı (Presidency of Religious Affairs)'s prayer times

1.4.6 sürümdeki değişiklikler

1 yıldan fazla önce
Kurulu Boyut~184 KB
İndirme Boyutu121 KB
Kullanılabilir Mimarileraarch64, x86_64
Kurulum1.394
LisansGNU Lesser General Public License v3.0 only
Proje Web Sitesihttps://github.com/eminfedar/vaktisalah
Manifestohttps://github.com/flathub/com.eminfedar.vaktisalah

Zaman içinde kurulumlar

Elle Kurulum

Kurmadan önce kurulum kılavuzunu izlediğinizden emin olun

flatpak install flathub com.eminfedar.vaktisalah

Çalıştır

flatpak run com.eminfedar.vaktisalah