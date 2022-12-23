Vakt-i Salah
Emin Fedar tarafından
a Cross-Platform Prayer Times application
a Cross-Platform Prayer Times application. It uses Turkey's Diyanet İşleri Başkanlığı (Presidency of Religious Affairs)'s prayer times
1.4.6 sürümdeki değişiklikler
1 yıldan fazla önce
Kurulu Boyut~184 KB
İndirme Boyutu121 KB
Kullanılabilir Mimarileraarch64, x86_64
Kurulum1.394
LisansGNU Lesser General Public License v3.0 only
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