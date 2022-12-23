Dinonuggy's Journey

CoEck Studios tarafından
Kur

A pixel art 2d platformer game.

A pixel art 2d platformer game developed for the project week 2021 at the Marie-Curie-Gymnasium Wittenberge. You play as a nugget in dinosaur form. Find the exit and escape!

0.70.2 sürümdeki değişiklikler

yaklaşık 1 yıl önce
Kurulu Boyut~42 MB
İndirme Boyutu21 MB
Kullanılabilir Mimarileraarch64, x86_64
Kurulum2.107
LisansGNU General Public License v3.0 or later
Proje Web Sitesihttps://coeck-studios.com/dinonuggys-journey/
Manifestohttps://github.com/flathub/com.coeck_studios.Dinonuggys-Journey

Zaman içinde kurulumlar

Elle Kurulum

Kurmadan önce kurulum kılavuzunu izlediğinizden emin olun

flatpak install flathub com.coeck_studios.Dinonuggys-Journey

Çalıştır

flatpak run com.coeck_studios.Dinonuggys-Journey