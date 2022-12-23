Dinonuggy's Journey
CoEck Studios tarafından
A pixel art 2d platformer game.
A pixel art 2d platformer game developed for the project week 2021 at the Marie-Curie-Gymnasium Wittenberge. You play as a nugget in dinosaur form. Find the exit and escape!
0.70.2 sürümdeki değişiklikler
yaklaşık 1 yıl önce
Kurulu Boyut~42 MB
İndirme Boyutu21 MB
Kullanılabilir Mimarileraarch64, x86_64
Kurulum2.107
LisansGNU General Public License v3.0 or later
Zaman içinde kurulumlar
Elle Kurulum
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