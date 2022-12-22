adventure-editor
Rafael García Moreno tarafından
Classic point and click adventure game engine and editor
The Bladecoder Adventure Engine is a set of tools to create interactive graphic adventures (classical point and click games).
4.1.0 sürümdeki değişiklikler
1 yıldan fazla önce
Kurulu Boyut~575 MB
İndirme Boyutu450 MB
Kullanılabilir Mimarileraarch64, x86_64
Kurulum5.596
LisansApache License 2.0
Zaman içinde kurulumlar
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