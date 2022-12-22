adventure-editor

Rafael García Moreno tarafından
Kur

Classic point and click adventure game engine and editor

The Bladecoder Adventure Engine is a set of tools to create interactive graphic adventures (classical point and click games).

4.1.0 sürümdeki değişiklikler

1 yıldan fazla önce
Kurulu Boyut~575 MB
İndirme Boyutu450 MB
Kullanılabilir Mimarileraarch64, x86_64
Kurulum5.596
LisansApache License 2.0
Proje Web Sitesihttps://github.com/bladecoder/bladecoder-adventure-engine
Yardımhttps://github.com/bladecoder/bladecoder-adventure-engine
Çevirilere Katkıda Bulunhttps://github.com/bladecoder/bladecoder-adventure-engine
Sorun Bildirhttps://github.com/bladecoder/bladecoder-adventure-engine
Manifestohttps://github.com/flathub/com.bladecoder.adventure-editor

Zaman içinde kurulumlar

Elle Kurulum

Kurmadan önce kurulum kılavuzunu izlediğinizden emin olun

flatpak install flathub com.bladecoder.adventure-editor

Çalıştır

flatpak run com.bladecoder.adventure-editor
Etiketler:
bladecoder