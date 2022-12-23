AnyDesk

AnyDesk Software GmbH tarafından
Kur

Connect to a computer remotely

AnyDesk ensures secure and reliable remote desktop connections for IT professionals and on-the-go individuals alike.

NOTE: This wrapper is not verified by, affiliated with, or supported by AnyDesk.

6.2.1 sürümdeki değişiklikler

8 ay önce
Kurulu Boyut~49 MB
İndirme Boyutu18 MB
Kullanılabilir Mimarilerx86_64
Kurulum608.013
LisansSahipli
Proje Web Sitesihttps://www.anydesk.com
Sorun Bildirhttps://github.com/flathub/com.anydesk.Anydesk/issues
Manifestohttps://github.com/flathub/com.anydesk.Anydesk

Zaman içinde kurulumlar

Elle Kurulum

Kurmadan önce kurulum kılavuzunu izlediğinizden emin olun

flatpak install flathub com.anydesk.Anydesk

Çalıştır

flatpak run com.anydesk.Anydesk