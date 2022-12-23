AnyDesk
AnyDesk Software GmbH tarafından
Connect to a computer remotely
AnyDesk ensures secure and reliable remote desktop connections for IT professionals and on-the-go individuals alike.
NOTE: This wrapper is not verified by, affiliated with, or supported by AnyDesk.
6.2.1 sürümdeki değişiklikler
8 ay önce
Kurulu Boyut~49 MB
İndirme Boyutu18 MB
Kullanılabilir Mimarilerx86_64
Kurulum608.013
LisansSahipli
Zaman içinde kurulumlar
Elle Kurulum
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