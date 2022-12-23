AbiWord
A word processor
AbiWord is a free word processing program. It is suitable for a wide variety of word processing tasks but remain focused on word processing.
AbiWord is meant to remain relatively lightweight and support many file formats.
3.0.5 sürümdeki değişiklikler
neredeyse 2 yıl önce
Kurulu Boyut~52 MB
İndirme Boyutu16 MB
Kullanılabilir Mimarileraarch64, x86_64
Kurulum38.014
LisansGNU General Public License v2.0 or later
Zaman içinde kurulumlar
Elle Kurulum
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