AbiWord

abisource.com
Kur

A word processor

AbiWord is a free word processing program. It is suitable for a wide variety of word processing tasks but remain focused on word processing.

AbiWord is meant to remain relatively lightweight and support many file formats.

3.0.5 sürümdeki değişiklikler

neredeyse 2 yıl önce
Kurulu Boyut~52 MB
İndirme Boyutu16 MB
Kullanılabilir Mimarileraarch64, x86_64
Kurulum38.014
LisansGNU General Public License v2.0 or later
Proje Web Sitesihttps://www.abisource.com/
Manifestohttps://github.com/flathub/com.abisource.AbiWord

Zaman içinde kurulumlar

Elle Kurulum

Kurmadan önce kurulum kılavuzunu izlediğinizden emin olun

flatpak install flathub com.abisource.AbiWord

Çalıştır

flatpak run com.abisource.AbiWord